Prøv vores nytårsquiz og tag den med til fest: Hvem ved mest om året, der gik i Horsens?

Det kan du finde ud af her. JP Horsens har nemlig lavet en nytårsquiz, der tager udgangspunkt i nogle af de bedste historier fra året, der er gået. Test dig selv eller tag quiz din familie og venner.

Vi har også lavet quizzen i en printervenlig udgave, som du kan tage med som et sjovt indslag til nytårsfesten. Du kan downloade den printervenlige udgave i bunden af artiklen, hvor du også finder svararket.

Hvis du er mere til den digitale udgave, kan du tage quizzen herunder.

God fornøjelse og godt nytår.

Spørgsmål 1

Lisette Daugaard fra Horsens har fik en idé, efter hun mistede sin mor til kræft. Nu har hun fået en millioninvestering fra Casa-rigmand. Hvad var hendes idé?

1. Onlinesalg af gaver

2. Onlinesalg af tøj

3. Onlinesalg af sko

Spørgsmål 2

Bilbranchen er presset, men for leasingfirmaet BMC Leasing kører der derudaf. Firmaet satte rekordmange nummerplader på i november. Hvor biler sendte de afsted?

1. 215

2. 225

3. 235

Spørgsmål 3

I november endte Rema 1000 pludselig i modvind og fik masser af dårlige anmeldelser på Trustpilot. Hvad var folk så oprørte over?

1. Rema 1000 har droppet oksekød

2. Medarbejderne skal vise coronapas

3. Man kan ikke længere bruge kontanter i butikkerne

Spørgsmål 4

Den dyreste villa, der er til salg i Horsens Kommune, ligger på Endelave. Hvad koster villaen?

1. 13,5 mio. kr.

2. 14,5 mio. kr.

3. 15,5 mio. kr.

Spørgsmål 5

Danish Crown havde særdeles travlt op til jul, og fra blandt andet slagteriet i Horsens blev der produceret rekordmange flæskestege i løbet af juleproduktionen. Hvor mange tons flæskestege blev der produceret?

1. 2000 tons

2. 3000 tons

3. 4000 tons

Spørgsmål 6

De første navne til næste års Wall of Sound er blevet præsenteret. Plakaten byder i øjeblikket på Ganger, Saveus, Patina, Blæst og ét navn mere. Hvilket?

1. Kesi

2. Drew Sycamore

3. Malk De Koijn

Spørgsmål 7

Det har været et stort år for Anne-Marie Rindom med OL-guld og en nominering til Årets Sportsnavn. I vores serie Mig & Horsens spurgte vi hende, hvilket sted i byen der er hendes favorit. Hvad svarede hun?

1. Fængslet

2. Bygholm Sø

3. Havnen

Spørgsmål 8

Karen Kirstine Bøndergaard er én af 29.000 danskere, der lever med en bestemt sygdom. Til hverdag kæmper hun mod fordommene og holder derfor også foredrag om sygdommen. Hvilken sygdom lever hun med?

1. HIV

2. Skizofreni

3. Sclerose

Spørgsmål 9

På valgdagen blev byrådskandidat Donson Üstün (V) blev bortvist fra Vesthallen, fordi han angiveligt forsøgte at fiske stemmer. Hvor mange stemmer fik han i Vesthallen?

1. 2

2. 3

3. 4

Spørgsmål 10

Selskabet Horsens Ejendoms Invest A/S, der er ejet af Mikael Foged Pedersen, har købt en stor grund af Horsens Kommune for at lave et nyt sportscenter. Hvilken sport skal man kunne dyrke der?

1. Padeltennis

2. Klatring

3. Crossfit

Hvor mange rigtige havde du? Det kan du finde ud ved at downloade svararket herunder. Ellers kan du klikke på spørgsmålene og læse dig frem til svarene i artiklerne.

Tag quizzen med til fest

Download både quizzen og svararket ved at trykke her.