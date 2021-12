Uheld spærrer motorvej onsdag aften

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Der er onsdag aften sket et uheld på Østjyske Motorvej.

Ifølge Rune Nielsen, vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, så er der tale om et uheld med to personbiler og én lastbil. Han kan ikke udelukke, at der kan være lettere personskade ved uheldet.

Uheldet betyder, at motorvejen er helt spærret omkring kl. 22. Politi og redningsmandskab er på stedet, men redningsarbejdet er ifølge Vejdirektoratet tidligst overstået omkring kl. 22.40 onsdag aften.

Uheldet er sket i nordgående retning fra Vejle mod Horsens mellem rasteplads Nørremark og Horsens S.