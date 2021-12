30/12/2021 KL. 06:00

Horsens er blandt de kommuner i Jylland, hvor flest siger nej tak til coronavaccinen. Olav Gullaksen er en af dem

Knap 25 pct. af borgerne i Horsens Kommune har ikke modtaget to vaccinestik mod coronavirus. Det placerer kommunen i toppen af jyske kommuner med lav vaccinationstilslutning. Olav Gullaksen er aldrig blevet testet for covid-19 og har heller ikke tænkt sig at blive vaccineret.