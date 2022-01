02/01/2022 KL. 15:19

Manglende ledelse kan være katastrofal, men Flammen-direktør Piet Klein har lært, at en god leder altid skal ansætte folk, der er dygtigere end lederen selv

To gange har direktøren for Restaurant Flammen, Piet Klein, sagt sit job op uden at have et andet på hånden. Den tilgang blev dog for nervepirrende for familien, og i dag har han ingen intentioner om at forlade sit nuværende job. Restaurant Flammen står overfor en udvikling på en lang række punkter. Læs her om buffetkædens fremtid, hvilken fiasko Piet Klein har lært mest af, og hvad de færreste ved om ham.