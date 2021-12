Asfalten slog revner: 21 tons beton lapper hullede rør under Schüttesvej

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Horsens.

I sidste uge fik den nylagte asfalt på Schüttesvej ved dæmningen en ordentlig sætningsskade. I denne uge måtte de sydgående spor så spærres for at undgå, at det samme ville ske her.

»Vi havde en stor sætning i det nordgående spor. For at sikre de sydgående spor har vi gravet asfalten af, rettet op og lagt ny asfalt,« siger Allan Lyng Hansen, der er chef for Affald, Trafik og Ejendomme i Horsens Kommune.

»Der ligger en masse gamle