Smitteudbrud blandt personalet lukker Gran og Møhr resten af året: »Jeg ville ikke kunne se mig selv i spejlet, hvis vores gæster blev smittet«

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Horsens.

Den 20. december bliver sidste åbningsdag i 2021 for Café Gran, GranBar og Restaurant Møhr.

Gran-familien lukker ned resten af året som følge af et udbrud af coronasmitte blandt personalet. Over de seneste dage er seks ansatte blevet testet positiv, forklarer medindehaver Eoin Magill over for JP Horsens.

»Vi vil ikke sætte vores ansattes helbred i risiko, og vi vil gerne have, at de kan komme hjem og holde jul og nytår uden at sku