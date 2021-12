Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Hvis man går omkring Posthuset Streetfood for at få et måltid fra et af de 10 forskellige køkkener i juledagene, bliver man skuffet. Onsdag havde stedet sidste åbningsdag på denne side af nytår.

Årsagen skal findes i den stigende coronasmitte, som får gæsterne til at blive væk, forklarer adm. direktør Karina Gadeberg Møller.

»Det handler om, at vi alle bliver opfordret til ikke at øge smittetrykket. Det betyder, at der har været en klar tendens til, at vores gæster i højere og højere grad er blevet væk,« siger hun.

Særligt statsminister Mette Frederiksens (S) seneste pressemøde den 8. december gjorde ondt på Posthuset.

Dagen efter blev samtlige julefrokoster resten af december aflyst inden for tre timer, inklusive et jule-velgørenhedsarrangement for udsatte familier i samarbejde med Kirkens Korshær.

»Den seneste opfordring er hård for et sted som vores. Vi har jo 10 stadeholdere, der skal have gæster. Selvom vi har gjort meget for, at man ikke behøver at bevæge sig ret meget rundt i huset ved eksempelvis at have bestilling via telefon, kan vi ikke undgå en smule gående trafik, og jeg tror, at det også er en faktor,« siger Karina Gadeberg Møller.

Vi er i tvivl om, hvad januar og februar vil byde os. Vi håber bare, at når vi åbner igen - med streg under ”når” - så har vi en helt anden situation, end vi har nu Karina Gadeberg Møller, adm. direktør, Posthuset Horsens

Rammer begivenhedsrig december

For et år siden - i december 2020 - måtte det dengang helt nyåbnede streetfoodmarked også lukke ned. Dengang var det tvunget til nedlukning som en del af en regeringsbeslutning for at mindske smitten med coronavirus. Først i juni - lidt senere end de fleste andre spisesteder pga. en større ombygning - åbnede Posthuset igen.

Derfor var denne december også ventet med spænding, store ambitioner og forventninger. Bl.a. var der planer om at holde åbent alle månedens dage, der var særlige tilbud, specialarrangementer og salg af juletræer. Det bliver alt sammen standset i utide.

»Det er kommet noget mere pludseligt, end vi havde håbet på. Det er meget ærgerligt, nødtvunget og slet ikke det, vi havde regnet med, at vi skulle bruge kræfterne i december på. Vi havde glædet os rigtig meget, netop fordi vi blev lukket ned sidste år,« siger Karina Gadeberg Møller.

Hun kan endnu ikke sige, hvornår Posthuset igen slår dørene op.

»Vi er i tvivl om, hvad januar og februar vil byde os. Vi håber bare, at når vi åbner igen - med streg under ”når” - så har vi en helt anden situation, end vi har nu,« siger hun.

