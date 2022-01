Nyt år - nyt byråd: Her er de første sager, politikerne vil sætte på dagsordenen

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Horsens.

Det »gamle« byråd sluttede 2021 af med et ekstraordinært to timer langt online byrådsmøde den 27. december, hvor planen om at etablere en vej fra industriområdet Vega igennem Kørup Enge blev stemt igennem.

En plan, der muliggør byggeriet af DSV’s nye logistikcenter, der angivelig bliver Europas største af sin slags.

Nu er det tid til at se fremad. Det nye byråd, der blev stemt ind tilbage i november, er nu klar til at træde sammen til det førs