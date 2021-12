Solariebrun kvinde i dunjakke flygtede - forsøgte ifølge politiet at betale med falske penge

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

En kvinde forsøgte ifølge politiet tirsdag at betale med en falsk 500-kroneseddel i Rema 1000 på Bygholm Søpark. Men betalingen gik langt fra som forventet.

I butikken har de en procedure om, at når kunderne vil betale med sedler på 500 kr. eller derover, så skal kasseassistenten ringe til den butiksansvarlige, som skal komme og kontrollere sedlen.

Da kasseassistenten tirsdag tog imod sedlen, ringede han til den ansvarlige, men i samme øjeblik som han ringede, stak kvinden af.

Hun forsvandt ud af butikken og løb væk ad Lovbyvej.

Politiet blev efterfølgende tilkaldt, og betjentene kunne konstatere, at sedlen var falsk. Politiet er nu ved at efterforske sagen for at se, om man kan finde frem til hvem kvinden er.

I løbet af efteråret har der været falske pengesedler i omløb flere steder i Østjylland. Senest den 1. oktober advarede Sydøstjyllands Politi om falske sedler, der var i omløb i bl.a. Horsens, Vejle og Kolding.

Politiet beskriver kvinden som:

Dansk af udsende og talte dansk

20-30 år

165-170 cm høj

Spinkel af kropsbyg

Havde brunt langt hår

Solariebrun

Iført sort dunjakke med pelskrave, blå jeans og grå støvler