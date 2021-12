Prisen på fjernvarme stiger i Horsens – men ikke så meget som andre steder

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Prisen for fjernvarme i Horsens stiger fra årsskiftet.

Fra 2022 vil det koste ca. 100 kr. mere om måneden at opvarme et standardhus i Horsens. Det meddeler Fjernvarme Horsens i en pressemeddelelse.

Priserne for fjernvarme er lige nu rekordhøje overalt, og det påvirker også priserne i Horsens.

»Årsagerne skal findes i forholdene på det internationale energimarked, som har medført prishop på bl.a. elektricitet, CO2-kvoter og naturgas. Det påvirker fjernvarmeprisen i Horsens,« siger formand for Fjernvarme Horsens A/S, Lars Goldschmidt, ifølge pressemeddelelsen.

Andre steder rammes hårdere

Pga. de høje priser på verdensmarkedet bliver nogle fjernvarmekunder i landet ramt af højere prisstigninger end i Horsens.

I Viborg meddelte Viborg Varme, at priserne for deres kunder fra næste år stiger med 70 pct. Fremover kommer varme-kunderne i Viborg til at betale 19.364 kr. for at varme et gennemsnitligt hus op.

Fjernvarme Horsens forklarer den lavere prisstigning ved, at man i Horsens benytter affaldsenergi, overskudsvarme fra industrien og biomasse, hvilket kan være med til at forhindre de helt store prisstigninger.