15/12/2021 KL. 17:40

To venner tog chancen og åbnede deres egen café - men så ramte corona: Nu trækker de stikket

I januar 2019 åbnede Ozan Kevek en café i Horsens, men caféen har lidt de seneste måneder, hvor coronasituationen har lagt sig som en tung sky over forretningsdrivende over hele landet. Nu er hans café taget under konkursbehandling.