Byrådet i Horsens har mandag aften godkendt salget af 77.500 kvm. erhvervsjord til DKI Logistics.

Det bekræfter borgmester Peter Sørensen (S) overfor JP Horsens.

Med salget kommer kommunens samlede salg af erhvervsjord op på 620.000 kvm. - 20.000 kvm. mindre end i fjor, hvor kommunen blev den i landet, der afsatte mest erhvervsjord.

»Det betyder meget for kommunen, og årsagerne til, hvorfor virksomhederne placerer sig her, er meget positive,« siger Peter Sørensen.

Når han taler med virksomhederne, nævner de både nærheden til E45-nettet og generelt muligheden for at få kvalificeret arbejdskraft i Horsens, som med en positiv befolkningstilvækst og mange uddannelser inden for de fag, som bliver efterspurgt, har en løsning på et universelt problem.

»Når man kigger ud i Danmark og store dele af Europa, er det ikke en overraskelse, at arbejdskraft er en stor udfordring for mange virksomheder. Her har vi en ung befolkning og arbejdsstyrke, og vi har rigtig meget faglært arbejdskraft inden for bl.a. byggeri, stål og produktion. Det er meget vigtigt, når vi taler med virksomhederne,« siger borgmesteren.

Udvider igen og igen

Netop arbejdskraft har DKI Logistics tidligere vist sig at have behov for. Virksomheden har udvidet flere gange over de seneste få år, og det har ifølge en pressemeddelelse fra kommunen givet omkring 150 nye arbejdspladser. DKI Logistics har til huse i Erhvervspark Nova ved Gedved/Egebjerg, hvor virksomhedens nyerhvervede 77.500 kvm. også ligger.

DKI Logistics, som bl.a. leverer lagerhotel og logistikløsninger til sine kunder, har givet 10,85 mio. kr. for det seneste jordkøb, der blev godkendt i byrådet mandag.

Virksomheden er kun en af flere i kommunen, der har vokseværk, hvilket glæder borgmesteren.

»Det er jo et tegn på, at vores virksomheder er veldrevne og konkurrencedygtige. Det er ikke en overraskelse for mig. Jeg besøger mange, og de er veldrevne og klar til at se nye muligheder. De er generelt dygtige indenfor digitalisering og automatisering,« siger han.

Fortsætter i 2022

Et rigtig godt 2020 og 2021 på salgsfronten betyder ikke, at interessen er ved at være væk, hvis man spørger i Horsens Kommune.

»Vi oplever stadig stor interesse for at investere i vores kommune, og vi er i tæt dialog med flere virksomheder. Konkret har vi allerede købsaftaler ude på et sekscifret antal kvadratmeter, som gerne skulle falde endeligt på plads i løbet af det første kvartal i 2022,« siger projektchef Brian Ingvard Christiansen, der er ansvarlig for erhvervsjord i Horsens Kommune, i en pressemeddelsels.

Peter Sørensen stemmer i, selv om han endnu ikke vil tale om nogle specifikke salg.

»Vi har flere salg på vej i systemet. Erhvervssalg kan være længe undervejs, og vi har allerede købsaftaler ude, der bliver håndteret i første eller andet kvartal næste år,« siger han.

