Svensk politi har anholdt to personer efter den skibskollision i Østersøen, der i nat fik Horsens-skibet Karin Høj til at kæntre.

Der er tale om en britisk person fra 1991 og en kroatisk person fra 1965. De er begge mistænkte og sigtet for groft druk til søs, grov uagtsomhed i søtrafik og forvoldelse af en andens død.

Det skriver den svenske anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

En dansk sømand er fundet død efter kollisionen, mens en anden fortsat er savnet.

Tidligere på dagen skrev den svenske kystvagt i en pressemeddelelse, at den har en mistanke om, at alkohol kan have spillet en rolle, hvilket sigtelsen altså også tyder på.

Det er Horsens-rederiet Høj A/S, der ejer det kæntrede skib, som tilsyneladende blev påsejlet af det britiske skib Scot Carrier i farvandet mellem Ystad og Bornholm.

»Vi er dybt berørte, og vi beder om forståelse til de pårørende og kolleger i firmaet,« sagde ejer Søren Høj tidligere mandag til JP Horsens.

Hele dagen har der været gang i en eftersøgning af de forsvundne sømænd. Først med helikopter og et skib, og fra middagstid blev de erstattet af dykkere fra Malmø.

