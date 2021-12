Mig og Horsens: »Faktisk, så synes jeg, at Graven er fantastisk grim, selvom vi har barer der«

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Barejeren Thomas Schou holder af de horsensianske caféer og af at sejle til Husodde.

Til gengæld synes han, at Graven er »fantastisk grim.« Men han håber, at en renovering kan gøre underværker for området, hvor han selv har valgt at placere flere af sine barer.

Hvordan vil du beskrive dit forholdt til Horsens?

»Jeg vil jo sige, at jeg er tilflytter. Jeg er ude fra Gedved, så Horsens har altid været en storby for mig