Hvis Mark Le Fevre var borgmester, ville han have den farverige byport tilbage til Horsens. Og så ville han genåbne Stereo Studio. Og have gratis legeborge til alle

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Horsens.

Mark Le Fevre bliver hurtigt grebet af nostalgien, da han først går i gang med at formulere sine svar på de spørgsmål, som JP Horsens stiller ham, da han en decemberaften møder op i Fængslet i Vestbyen for at deltage i et interview.

»Lad os lige tage et spørgsmål til, så kan vi se, hvad der kilder mest,« siger han, da han får stillet et spørgsmål om de bedste steder i Horsens.

Det kan han ikke helt svare på.