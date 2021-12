Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Ved et møde i børne- og uddannelsesudvalget i Horsens Byråd, blev det torsdag besluttet, at Lundagerskolen indstilles til at overtage bygningen på Højen 1 med mulighed for yderligere kapacitetsudbygning til specialområdet. Derudover indstilles, at Dagnæsskolen forbliver og udbygges på Strandkærvej 89.

Det er et flertal i udvalget bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som indstiller ovennævnte, fremgår det