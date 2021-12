10/12/2021 KL. 12:20

Julefrokosten blev aflyst, men maden skal laves alligevel: Går til varmestue i stedet

Efter myndighedernes anbefaling har mange virksomheder aflyst deres julefrokost. I Horsens har et entreprenørfirma valgt en løsning for at undgå madspild og i stedet donere den til andre.