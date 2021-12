»Arbejder på højtryk«: Falck leder efter egnet lokalitet til nyt testcenter

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Horsens.

Der er det seneste døgn blevet konstateret 6.985 tilfælde af covid-19 i Danmark, det højeste antal på et døgn siden pandemiens frembrud.

Den stigende smitte har gjort det mere nødvendigt end nogensinde at kunne teste, og det mærker man hos Falck, der driver flere testcentre i Danmark.

I Horsens er Falck derfor også lige nu på jagt efter en ny lokation til et testcenter.

Lige nu driver Falck et enkelt center i Horsens, på Ove Jensens Alle, hvor 3.000 om dagen bliver testet.

Læs også Se de nyeste coronatal for Horsens

»Interessante henvendelser«



Derfor er man også på jagt efter en lokation lidt uden for byen.

»Vi arbejder på højtryk for at finde en egnet lokalitet til et nyt testcenter,« oplyser pressechef Alice Klitholm Duch.

Og Falck har da også allerede fået flere henvendelser.

»Vi er både i dialog med ejendomsselskaber og har fået nogle interessante henvendelser, så vi er meget fortrøstningsfulde og ser frem til snarest muligt at åbne endnu et testcenter i Horsens,« siger Alice Klitholm Duch.

Det såkaldte incidenstal for den seneste uge ligger i Horsens på 677,5 smittede pr. 100.000 indbyggere og dermed markant over myndighedernes bekymringsgrænse på 20. Det er en stigning i forhold til dagen før, hvor incidenstallet var 648,7.