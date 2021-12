VIA vil flytte jordemoder- og læreruddannelse til Horsens

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Efter at regeringen har besluttet, at flere studiepladser skal flyttes væk fra de fire største byer i Danmark, er to store uddannelser nu på vej til Horsens.

Sådan skal det i hvert fald se ud, hvis det står til bestyrelsen for professionshøjskolen VIA University College.

Efter et møde onsdag har VIA’s bestyrelse foreslået, at der skal oprettes 223 nye studiepladser på uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgive