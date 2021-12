Målet er at blive solgt videre: AC Horsens køber 20-årigt AGF-talent efter succesfuldt lejeophold

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Horsens.

Et lejeophold på tre måneder i AC Horsens er blevet byttet ud med en kontrakt frem til 31. december 2024 for Mikkel Lassen, der dermed skifter fra AGF.

Han har indtil videre spillet 13 kampe for klubben, og det har han gjort på så højt et niveau, at den sportslige ledelse har besluttet at udnytte den købsoption, der var med i lejeaftalen.

»Mikkel har vist sig godt frem og arbejdet stenhårdt de seneste tre måneder, og han har bevist, at han er en spiller med mange kvaliteter. Han er en ung spiller, der stadig har meget at lære, men han er arbejdsom og har den rigtige mentalitet og indstilling,« siger cheftræner Jens Berthel Askou i en pressemeddelelse fra AC Horsens.

Indstillingen hos ambitiøse Mikkel Lassen er også, at opholdet i AC Horsens bliver et trin på en opadgående karrierestige.

»AC Horsens er det rigtige sted at være for mig i min udvikling, for jeg har fået masser af spilletid, og det giver gode muligheder i forhold til at tage næste step. Ambitionen er at komme tættere på startopstillingen og blive mere uundværlig, og på sigt at gøre det så godt, at jeg bliver solgt videre,« siger han.

Mikkel Lassen, der i sidste sæson var udlejet fra AGF til Skive, har fundet sig godt til rette i omklædningsrummet på Langmarksvej, hvor han nu skal have sin daglige gang i de kommende tre år.

»Jeg har kun modtaget kærlighed her i AC Horsens, hvor jeg er blevet taget godt imod fra dag ét, og man kan mærke, at alle i og omkring klubben brænder for AC Horsens. Vi har et topprofessionelt setup og et stærkt træningsmiljø, og generelt er det bare en fed klub,« siger han.

Mikkel Lassen har hovedsagelig huseret som wingback, men han er en alsidig spiller, der også kan fungere i midterforsvaret.

»Som type passer han rigtig godt ind i det, vi gerne vil i AC Horsens, fordi han er meget fleksibel og alsidig,« har Jens Berthel Askou tidligere sagt til JP Horsens.