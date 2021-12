Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Der er travlt i bygge- og anlægsbranchen, og også for travlt. Meget tyder på, at branchen kan være på vej ind i en overophedning.

Det kan mærkes i den almene sektor.

»Vi har kunne mærke det i lang tid. Vi oplever store prisstigninger, og vi har svært ved at få afsat vores projekter. Når vi sender projekter i udbud, så oplever vi ofte, at der ikke er nogen, der byder på dem, eller også kommer de med et absurd højt bud, og priserne p