To personer dømt for at hugge en mands lillefinger af i sag om afpresning

En 27-årig mand blev mandag kendt skyldig i grov vold, ulovlig tvang og afpresning af særlig grov beskaffenhed i en sag fra Horsens fra sidste år. Det skriver Horsens Folkeblad.

Sammen med en 35-årig mand havde den nu 27-årige udsat en dengang 41-årig mand for grov vold ved bl.a. at hugge hans lillefinger af med en økse og afpresse ham med en fjerkræsaks og en boremaskine til at udlevere penge, som den 27-årige mente, at ofret skyldte ham.

Episoden fandt sted natten til den 13. juli 2020 i en lejlighed i Horsens, det fremgår af en pressemeddelelse, som politiet udsendte i juli sidste år.

Både den 27-årige og den 35-årige mand blev af en enigt nævningeting kendt skyldige, men strafudmålingen vil først ske næste år. Anklageren Anders Dohn fra Sydøstjyllands Politi vil have den 27-årige idømt forvaring på ubestemt tid.