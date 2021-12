Charlotte Joelsen er nervøs. Hun brug for hjælp til julen - og hun er langt fra den eneste

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

For mange danskere er december synonym med julekalender, slikskåle, flæskesteg, and, adventsgaver og store bunker af julegaver under træet.

Der skal måske også en mandelgave i indkøbskurven, så der er en ekstra ting til den person, der ender med at få fisket skeen ned i den helt rigtige afkrog af skålen med risalamande.

Men det er langt fra alle familier, der har råd til at følge med alle de traditioner, som i årevis har præget årets sidste måned.

Mens DR1 og TV2 begynder at sende julekalender hver aften, begynder 47-årige Charlotte Joelsen fra Horsens samtidig at holde øje med tilbudsaviserne.

Hun skal være sikker på, at hun finder de bedste tilbud på kød, »julesnolder« og småkager.

Hvis ikke hun gør det, er det ikke sikkert, at hendes budget er stort nok til at få købt det mad, som hun gerne vil serve