Nystartet padelcenter er klar til at udvide: »Alle vores tider er revet væk«

Da Asger Ravns kammerat og lejlighedsvise forretningspartner Lasse Damgaard spurgte, om de to sammen skulle starte et padelcenter i Horsens, vidste førstnævnte ikke engang, hvad sportsgrenen gik ud på.

»Lasse er genial til at få en masse gode ideer, som han sender videre til mig. Og jeg plejer at skyde dem ned, fordi jeg er lidt mere konservativ. Da han skrev om padel til mig, sagde jeg nej, fordi jeg syntes, det var alt for koldt i Danmark til at spille p