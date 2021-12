03/12/2021 KL. 17:38

Kommunen søger om 24,5 mio. kr. til en ny færge til Endelave

»Vi kan ikke blive ved med at have en færge, der sejler på fossilt brændstof.« Sådan siger borgmester Peter Sørensen, efter Horsens Kommune har søgt om millioner til en afsløser for MF Endelave.