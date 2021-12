Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Kl. 06.54 torsdag morgen modtog Sydøstjyllands Politi en alarm fra landsbyen Nim lidt uden for Horsens. Her opførte en mand med et gevær sig truende.

Det fortæller vicepolitiinspektør Stig Simonsen dagen derpå.

»Vi anholdt den første mand, der kunne fortælle, at der var en mand mere på adressen,« siger Stig Simonsen.

Politiet var massivt til stede omkring adressen ved Hovedgaden og Østerbyvej. Der blev tilkaldt polit