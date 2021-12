December blev skudt i gang af en ordentlig omgang snevejr, og nu daler sneen igen.

Hvis du og ungerne sidst ikke nåede ud at kælke, fordi I bare ikke vidste, hvor I skulle tage hen, så frygt ej: Nu er JP Horsens klar med en guide til byens kælkebakker. Så nu er der ingen undskyldninger for ikke at finde numseslæden, bobslæden eller kælken frem.

Her er JP Horsens’ bud på nogle af de bedste kælkebakker i byen. Og der er rigeligt at vælge mellem.

Vi