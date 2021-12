Nabo til stor politiaktion: »Jeg blev vækket af min datter, der råbte, at der var politi med geværer over det hele«

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Katja Træholt List vågnede brat op torsdag morgen. Hendes 9-årige datter råbte, at der var politi med geværer uden for deres hus i Nim lidt uden for Horsens.

Først tænkte Katja Træholt List, at datteren måtte have en meget god fantasi, men ganske hurtigt gik det op for hende, at det var rigtigt nok.

Der var stærkt bevæbnet politi over alt omkring Hovedgaden og Østerbyvej. Sydøstjyllands Politi havde kl