01/12/2021 KL. 15:28

For abonnenter

De to sigtede for ildspåsættelse af vaccinationscenter har begge delt videoer fra Men In Black-demonstrationer

De to mænd, som er sigtet for at forsøge at sætte ild til et vaccinationscenter, har delt vaccinekritiske opslag og videoer fra Men In Black-demonstrationer.