Risikerer over 10 års fængsel: Anklagemyndighed frygter, at flere er på fri fod i sag om ildspåsættelse af vaccinationscenter

Retten i Horsens valgte hurtigt at lukke dørene for pressen i en sag, hvor to mænd er sigtet for at have forsøgt at sætte ild til vaccinecentret i Horsens søndag.

Det skete med begrundelsen om, at efterforskningen stadig er i en indledende fase, og at der derfor stadigvæk kan være formodede gerningsmænd på fri fod.

Den forklaring købte de to sigtedes forsvarer Klaus Therkildsen ikke, selvom han ikke umiddelbart var imod lukkede d