I slutningen af 1960’erne besluttede et horseniansk ægtepar sig for at bygge deres egen forretning op fra bunden.

De ville opkøbe ejendomme i Horsens, og leje dem ud til andre.

Så i 1968 købte ægteparret Hanna og Bent Knudsen deres første ejendom og grundlagde Horsens Boligudlejning.

Siden har deres virksomhed udviklet sig til lidt af et familiedynasti, hvor millionerne ruller ind på bundlinjen, og værdien af ejendommene brager i vejret.