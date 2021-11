Døgnrapporten: Få det seneste døgns hændelser i Horsens-området

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

30. november

Tyveri af traktor

Politiet modtog i går en anmeldelse om tyveri af en traktor på Hattingvej. Der var tale om en rød traktor af mærket Massey Ferguson fra 1965. På traktoren var der monteret en vejhøvl af mærket Mammen.

Uheld sendte kvinde på hospitalet

Mandag formiddag 10.49 skete der et uheld ved Sverigesvej. En billist overså en cyklist i et kryds og påkører vedkommende. Cyklisten er en kvinde på 49 år. Hun pådrog sig skader, og blev senere indlagt på hospitalet, oplyser politiet.

Billisten var en mand på 89 år. Begge er født i Horsens.

Færdselsuheld på Hede Nielsens Vej

En mand på 41-årig mand overtrådte sin vigepligt og påkørte en 42-årig cyklist bagfra. Der var ifølge politiet »ringe materiel skade«

Narkokørsel

Politiet pågreb en 28-årig mand 02.37 i nat. Manden kørte bil, mens han var påvirket af euroforiserende stoffer.

30. november

Spritbillist forsøgte at flygte fra politiet

Søndag kl. 01:27 ville politiet foretage en rutinemæssig standsning af en billist på Sønderbrogade i krydset ved Lichtenbergsgade.

Men det ville billisten ikke gå med til, så han fortsatte videre igennem to røde lys, før politiet bragte ham til standsning.

I bilen sad en 24-årig mand fra Roslev, som blev bedt om at blæse i politiets alkometer. Han blæste over det tilladte og blev derefter bragt til skadestuen for at afgive blodprøve.

Han blev sigtet for spirituskørsel, kørsel over for rødt, og for ikke at følge politiets anvisninger. Politiet vil beslaglægge køretøjet, og det skal retten nu tage stilling til.

25. november

Indbrud på brætspilscafé

Der har været indbrud i brætspilscaféen i Allegade. Det oplyser Sydøstjyllands Politi torsdag. Ifølge politiet er der blevet stjålet en pengekasse med et kontantbeløb i tidsrummet mellem onsdag kl. 22.00 og torsdag kl. 02.06.

Lampetyv anholdt

En 32-årig mand blev onsdag eftermiddag ved kl. 16 anholdt og sigtet for tyveri. Manden blev anholdt efter et indbrud i en villa på Bøghsgade, hvor der blev stjålet en designlampe. Lampen blev fundet på mandens adresse.

Kvinde på elløbehjul påkørt

Onsdag aften kl. 19.05 blev en kvinde på et elløbehjul påkørt i en højresvingsulykke. Kvinden slap med noget ømhed, efter en bilist havde påkørt hende i Sønderbrogade. Den 36-årige bilist overså kvinden, da han skulle dreje til højre. Kvinden er 25 år.

23. november

Stjal toiletpapir og kaffe fra byggeplads

Mandag mellem kl. 03:00 og 07:26 skete der et indbrud på en byggeplads i Horsens.

Gerningsmændende har været inde i både et arbejdsskur og en container og stjålet flere skruemaskiner, noget elværktøj og andre arbejdsredskaber.

Desuden er der blevet stjålet både kaffe of toiletpapir.

Det menes, at gerningsmændende er kommet ind via en opbrudt låseboks og med en vinkelsliber.

22. november

Indbrud hos frisør ved højlys dag

Politiet fik søndag middag en noget bemærkelsesværdig anmeldelse. Det drejede sig om frisøren RR-Styling på Sønderbrogade, hvor en mand var ved at begå indbrud - kl. 12:39 ved højlys dag.

Manden, som er fra Horsens og er 41 år gammel, forsøgte med en sten af smadre vinduet ved frisøren. Og det havde han succes med, men inden han kunne nå at gøre mere, fik politiet fat i personen.

Han erkendte, at han ville stjæle en højtaler, som stod inde ved frisøren. Politiet fik dog anholdt manden, som siden er blevet løsladt.

18. november

Indbrudsforsøg iført »rød tophue«

Natten mellem onsdag og torsdag mellem kl. 2 og 3 blev en ældre herre i en stuelejlighed ved Langelinie i Horsens vækket. En potentiel indbrudstyv var i færd med at bryde ind i hans hjem ved hjælp af en sten. Denne blev dog forstyrret i sit uvelkomne ærinde og flygtede fra stedet. Gerningsmanden beskrives som 170 til 180 cm. høj og iført hvad politiet beskriver som en »rød tophue«. Politiet vil gerne høre fra naboer, der kan have set gerningsmanden med den røde hue på vej væk fra stedet.

Indbrud på Hybenvej

Torsdag mellem kl. 18 og 20 har der været et indbrud på Hybenvej. Ligeledes i en stuelejlighed. Her er et vindue blevet brækket op med en skruetrækker, og der er blevet stjålet drikkevarer samt et ukendt kontantbeløb.

To påvirkede billister

To gange torsdag har Sydøstjyllands Politi rutinemæssigt standset og anholdt en mand påvirket af hhv spiritus og euforiserende stoffer. Den ene en 30-årig mand på Horsensvej og den anden en 31-årig mand på Silkeborgvej. Begge fra lokalområdet. Begge blev anholdt og taget med til blodprøvetagning.

15. november

Drabsforsøg i midtbyen

Mandag aften kl. 20.20 modtog Sydøstjyllands Politi et alarmopkald fra en 22-årig kvinde i Horsens Midtby. Hun var blevet overfaldet af sin 27-årige kæreste fra Fredericia, men var sluppet fri.

»De var blevet uenige og han har sparket, slået og taget kvælertag på hende, men hun slipper fri og kan selv ringe til politiet,« siger Lars Peter Madsen, der er vicepolitiinspektør i Sydøstjyllands Politi.

Inden for fem minutter var politiet fremme ved lejligheden og kl. 20.25 blev manden anholdt.

Tirsdag eftermiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre. Manden blev varetægtsfængslet i fire uger i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

7. november



Indbrud i bodega

Natten til søndag blev den lokale bodega Pusterummet udsat for et indbrud.

Et vidne kontaktede politiet for at fortælle, at en mand sad 100 m fra gerningsstedet i færd med at åbne det kasseapparat, han havde stjålet fra beværtningen.

Da politiet kom i kontakt med manden, udbryd han »jeg er taget på fersk gerning«. Og det var der vist ingen tvivl om.

Han blev anholdt men vil ikke blive fremstillet i grundlovsforhør pga. tyvekosternes lave værdi.

Kørte over rundkørsel

Kl. 05:51 i nat får politiet en anmeldelse om en person, der har mistet herredømmet i sin bil og kørt direkte igennem en rundkørsel.

Da politiet får fat i manden, finder de en beruset person, som endda allerede har fået frakendt kørekortet.

Udover det finder politiet i bilen en signalpistol med tilhørende krudt samt steroider.

5. november

Unge kastede med kanonslag og lavede ballade i Brædstrup

I går modtog Sydøstjyllands Politi en række anmeldelser.

Første anmeldelse modtog politiet kl. 18.15, da en 29-årig fra Brædstrup overværede nogle unge kaste med kanonslag på Stationspladsen.

Anden anmeldelse kom relativt kort tid efter, hvor der blev fyret kanonslag af på Niels Wongesvej. Det anmeldte Horsens Kommunes SSP, oplyser vagthavende.

Kl. 19.10 modtog politiet en anmeldelse om en gruppe unge mennesker, der hørte høj musik fra en soundbox i Skolegade ved en bålplads nær nogle cykelskure.

Politiet har endnu ikke pågrebet de unge.

»Men vi er ret overbeviste om, at der er tale om de samme to grupperinger,« siger politikommissær hos Sydøstjyllands Politi Rune Andreasen.

Kvinde stjal indkøbsvarer og kosmetik

I går anholdte politiet en 30-årig kvinde på Levysgade 2 i Horsens. En vagt i Netto havde taget kvinde med tyvekoster fra butikken. Politiet tog kvinden med til stationen, og fandt da yderligere tyvekoster bestående af kosmetik, som kvinden havde stjålet fra Normal på Søndergade 13. Kvinden er fra Horsens, oplyser vagthavende Rune Andreasen.

Spritkørsel uden kørekort

Politiet tog en 53-årig mand i at køre alkoholkørsel på Silkeborgvej i retningen mod Horsens. Manden havde desuden ikke kørekort, oplyser vagthavende.

Narkokørsel på Havneallé

Politiet anholdte i nat 02.33 en 32-årig mand med bopæl i Horsens i at køre, mens han var påvirket at narkotika. Det skete på Havneallé.

4. november

13-årig pige påkørt af lastbil

Ved et vejkryds på Strandkærvej blev en 13-årig pige i går 17.58 påkørt af en lastbil, da hun gik over vejen. Der blev sendt en ambulance til stedet, men pigen havde ingen alvorlige skader, oplyser vagthavende.

Ung mand kørte påvirket uden kørekort

Politiet pågreb i går formiddag kl. 10.18 en 28-årig mand i at køre bil i påvirket tilstand uden kørekort på Redersgade.

Mand anholdt med 1,9 gram hash

Politiet har sigtet en 28-årig for besiddelse af euforiserende stoffer. Det skete på Bjarkesgade kl. 17.02. Politiet var i området og opdagede pludseligt en stærk lugt af hash under togbanebroen, derefter pågreb de den 28-årige med 1,9 gram hash.

3. november

Hærværk på Sundvej

Mellem mandag midnat og tirsdag formiddag kl. 10 er der blev udøvet hærværk mod en bil på Sundvej. Bilen har fået smadret sit sidespejl, oplyser vagthavende.

Tyveri af knallert

Politiet har modtaget en anmeldelse af tyveri af en lille sort knallert på Pedalsø. Knallerten var låst med en stor hængelås, men det lykkedes alligvel tyven at stjæle køretøjet natten til tirsdag.

Mand kørte narkokørsel uden kørekort

Politiet tog tirsdag morgen en ung mand født i 98 fra Odense i at køre narkokørsel uden kørekort på Hattingvej.

Ung mand kørte uden kørekort

Politiet fangede også onsdag morgen 06.57 en ung mand, der kørte bil, selvom han ikke havde noget kørekort. Manden er født i 1995 og fra Mørke.

2. november

Hærværk på Hybenvej

Forruden på en parkeret bil er blevet smadret med tre slag søndag nat på Hybenvej, oplyser vagtchefen.

Færdselsuheld på Østergade

I tidsrummet mellem kl. 21.00 søndag og kl. 13.00 søndag har der været et færdselsuheld på Østergade. Der er tale om en soloulykke, hvor i en bil har kollideret med en anden parkeret bil på Østergade. Ejeren af den parkerede bil opdagede hændelsen mandag, da han så, at bilen havde taget skade i løbet af natten og formiddagen. Der er blågrønt lakafsmitning på den parkede bil, oplyser vagtchefen. Politiet leder i den forbindelse efter personer som har set eller hørt noget i området.

Razzia i Horsens by

Politiet har afholdt razzia i Horsens midtby i tidsrummet 14.30 og 22.30 mandag. Politiet har givet bøder for 34 færdselsovertrædelser under razziaen. Heriblandt 2 personer som talte i telefon, mens de kørte i bil, 1 billist uden sele, 5 cyklister der kørte mod færdselsretning, 9 cyklister uden lys, 5 på løbehjul uden lys og en knallert uden lys.

Døgnrapporten for den 31. oktober

Bestilte mad og løb fra regningen

En 18-årig mand stak fredag af med take-away fra Bones i Horsens omkring klokken 15.40. Da han fik udleveret maden løb han simpelthen fra stedet uden at betale de 206 kr., som den kostede.

En times tid senere fik personalet øje på ham, da han var i området. Her holdt de øje med ham, indtil politiet dukkede op og sigtede ham.

Kørte i påvirket tilstand

Kl. 04.30 natten til søndag blev en kvinde på 18 år standset i en rutinemæssig kontrol på Claus Cortsens Gade. Kvinden var påvirket af alkohol og måtte derfor aflægge en blodprøve. Hun blev sigtet for at køre i påvirket tilstand.

Døgnrapporten for den 30. oktober

To mænd flygtede fra uheld på motorvejen

Omkring kl. 21.19 kørte en litauisk indregistreret Mercedes op bag i en lastbil på østjyske motorvej ved Horsens i nordgående retning.

Her mistede føreren af Mercedesen herredømmet over bilen, hvorefter to andre bilister påkørte bilen.

Da Sydøstjyllands Politi ankom til uheldsstedet, var de to personer fra litauiske bil dog løbet fra stedet, og man har ikke fundet dem siden.

Politiet vil gerne i kontakt med de to personer angående uheldet, men derudover tror politiet ikke, der er andre strafbare forhold at komme efter.

Politiet fandt flere personlige ejendele og ID-kort i bilen, derfor har man en idé om, hvilke personer man søger.

Døgnrapporten for den 29. oktober

Butikstyveri i Matas og Netto

En 47-årig kvinde fra Hedensted blev torsdag eftermiddag kl. 15 taget på fersk gerning i et butikstyveri i Netto i Levysgade. Her havde hun forsøgt at forlade butikken uden at betale for en række varer såsom forskellige duftlys, chips og noget kød. I alt var der varer til en værdi af 731 kr.

Hun blev tilbageholdt af en vagt på stedet, indtil politiet ankom. Betjentene kunne imidlertid sigte kvinden for endnu et butikstyveri, da det viste sig, at hun også havde stjålet parfumevarer for 3.209,75 kr. i Matas i Bytorv Horsens.

Bilist kørte fra sammenstød

Torsdag aften kørte en bilist fra et mindre færdselsuheld uden at give sig til kende.

Kl. 18.25 var en 29-årig mand fra Horsens kørt ad Teatertorvet i vestlig retning. En anden bilist kørte i modsatte retning, og den 29-årige holdt sig så langt til højre som muligt. Alligevel ramte den ukendte bilist den 29-åriges bil på venstre side af kofangeren, hvorefter personen kørte fra stedet uden at standse.

»Vi undersøger nærmere, om der skulle være noget video eller andet, vi kan bruge til at identificere vedkommende,« siger Stig Simonsen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

Døgnrapporten for den 27. oktober

To sigtet i forbindelse med fodboldkamp

En 21-årig Vejle-fan nåede ikke længer end til Nørretorv, da der tirsdag aften var lokalbrag mellem AC Horsens og Vejle Boldklub. Den 21-årige skulle ellers have været til kamp på stadion, men blev anholdt under en fan walk.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at den 21-årige havde en noget aggressiv adfærd og råbte og skreg på gaden. Samtidig havde han også fyrværkeri på sig, hvilket koster ham en sigtelse for overtrædelse af fyrværkeriloven. Den 21-årige blev anholdt og sendt hjem kort før kl. 17.00.

En 35-årig mand nåede at komme stadion, men havde medbragt pyroteknik. Det er ulovligt, og den 35-årige kan se frem til at få en bøde.

Butikstyv stjal kød, sprut og kasket

En 41-årig mand blev tirsdag eftermiddag klokken 17.08 snuppet af en vagt i Bilka, efter den 41-årige havde begået butikstyveri.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at den 41-årige havde stjålet kød for 879 kr, spiritus for 268,95 kr. og en kasket til 99 kr.

Døgnrapporten for den 24. oktober

Sydøstjyllands Politi har haft en travl nat i Horsens.

Sådan lyder det fra vagtchef John Skjødt, der netop har sendt de sidste betjente hjem efter sagsbehandling på bagkant af en nat, hvor de har været »hængt op af mange ting«, men især at folk er begyndt at gå i byen igen.

Kl. 4.20 fik politiet en anmeldelse om vold på Teatertorvet i Horsens. En 19-årig mand opførte sig aggressivt og udviste voldelig adfærd over for politiet.

Manden kaldte politiet »fucking bøsser«, hvorefter han sprang på en af politimændene og tog et greb om halsen på ham, så han havde svært ved at trække vejret. Det lykkedes at få vristet ham fri, og den 19-årige blev anholdt og sigtet. Juristerne har vurderet, at der ikke er grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør, men han er fortsat sigtet.

Kort efter, syv minutter for at være helt præcis, begynder en anden ung mand på 21 år at svine politimændene til og kalde dem »fucking bøssesvin«. Han bliver også sigtet for fornærmende tiltale mod politiet.

Lørdag omkring halv syv-tiden blev en 45-årig mand fra Horsens sigtet for at køre påvirket af alkohol på Thyrasmindevej. Senere på aftenen blev også en 34-årig mand sigtet for at køre påvirket, i dette tilfælde af narko. Han blev også sigtet for at have 0,1 gram kokain på sig.

Døgnrapporten for den 23. oktober

Flere indbrud

I løbet af lørdag eftermiddag har tyve trængt ind i to villaer. Det oplyser Sydøstjyllands Politi.Indbruddene skete på Dalgasvej og Plantagen i Horsens, hvor tyve stjal flere forskellige affekter. Politiet vil i begge tilfælde ikke komme nærmere ind på, hvad der er blevet stjålet.

Det vides ikke, om de to hændelser er relaterede.

Villa brændte nedKlokken 5.11 lørdag morgen blev politiet kaldt ud til en brand på Silkeborgvej nær Horsens.

Huset er »mere eller mindre udbrændt«, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi John Skjødt.

Ingen mennesker var til stede, heller ikke ejeren af huset, der efterfølgende er kontaktet.

På mandag skal en brandundersøgelse klarlægge årsagen, som politiet ikke umiddelbart har kendskab til.

Døgnrapporten for den 22. oktober

Tyv stjal adskillige genstande

Mellem 18.30 og 21.00 torsdag aften har der været indbrud hos en 25-årig mand, der bor på Langmarksvej. Sydøstjyllands Politi oplyser, at gerningsmanden har stjålet en træfigur, højttalere, en bærbar computer, telefoner, lysestager og en spillekonsol.

Gerningsmanden brød ind på adressen ved at knuse en rude i en dør.

Narkokørsel

En 23-årig mand blev rutinemæssigt stoppet af politiet, da han torsdag eftermiddag klokken 16 kom kørende ad Nørregade. Her viste det sig, at den 23-årige var påvirket af stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af narko.

Manden, der stammer fra Odder, er blevet løsladt efter anholdelsen.

Døgnrapporten for den 19. oktober

Oliespild og uheld

En vognmand skulle mandag eftermiddag fragte en transformator fra Torstedalle i Horsens til Hedensted, men det gik ikke som planlagt.

Transporten lækkede olie over en længere distance, hvilket medførte uheld og farlige situationer. Bl.a. var der oliefilm på Plutovej i Horsens, rute 170 på vej mod Hedensted og på Overholmvej i Hedensted.

Chaufføren var en 29-årig mand fra Juelsminde, som blev sigtet.

»Man skal sikre, at ting er spændt ordentligt fast, ikke forurener eller falder af,« siger Stig Simonsen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

Oliespildet gav også anledning til flere problemer i trafikken.

Kl. 16.21 skete der et uheld, da en kvindelig bilist kørte op i en anden bilist. Uheldet skete, da den 29-årige bilist ikke kunne bremse. Uheldet skete i krydset ved Lokesalle og Thorsvej i Horsens, og der skete kun materiel skade ved sammenstødet.

Også en 46-årig kvinde fra Vejle skred ud i sin bil på rute 170 pga. olie.

Slagsmål på åben gade

En 42-årig mand og en 52-årig mand kom mandag aften op at slås på Houmannsgade i Horsens. Begge mænd er fra Horsens.

De to mænd var i et større skænderi, som endte med at de røg i totterne på hinanden. De blev begge sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og den 52-årige mand blev taget med til en overnatning i detentionen, da han ikke ville falde til ro.

Sigtet to gange på ti minutter

En 23-årig mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen to gange natten til tirsdag.

Manden udviste »støjende og utryghedsskabende adfærd«, og derfor måtte politiet køre til Circle K på Allegade, hvor manden stod og råbte.

Ti minutter senere var den dog gal igen, og politiet sigtede ham så for anden gang og tog ham med i detentionen. Manden er fra Horsens.

Døgnrapporten for den 18. oktober

Mandagens døgnrapport gennemgik flere hændelser sket i løbet af weekenden.

Politiet tog 04.55 søndag morgen en mand i at køre bil, selvom han ikke havde kørekort.

Lørdag nat blev en mand sigtet for besiddelse af stoffer, efter politiet havde anholdt ham med to gram hash i Nørregade. Manden er fra Brabrand, oplyser politiet.

Døgnrapporten for den 17. oktober

Politiet stoppede i nat en 19-årig mand fra Aarhus på Borgergade i Horsens. Han var påvirket af euroforiserende stoffer, hvilket efterfølgende blev påvist med en blodprøve fra skadestuen.

Døgnrapporten for den 16. oktober

Midt i efterårsferietrafikken skete der lørdag kl. 11.07 et harmonikasammenstød på Østjyske Motorvej. En bil bragede ind i bilen foran, som så blev skubbet ind i den næste bil i rækken. Det skete ved Gedved nord for Horsens. Ingen blev kørt på sygehuset, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Døgnrapporten for den 15. oktober

Bedrageri i Bilka

Torsdag kl. 12.02 blev en mand og en kvinde snuppet i Bilka i Høegh Guldbergs Gade, da de byttede rundt på prismærker på forskellige varer og forsøgte at bytte noget tøj, der slet ikke var købt i butikken. Den samlede værdi af bedrageriforsøget lyder på 576 kr., og en 42-årig mand samt en 22-årig kvinde, begge fra Horsens, er blevet sigtet for forsøget.

Døgnrapporten for den 14. oktober

Tyveri af kabelskrot

På Marsalle stak en tyv afsted med en større mængde kabelskrot. En port blev åbnet på ukendt vis, og en personbil kørte ind ved en skrothandler. Her forsvandt mellem 300-1.000 kilo kabelskrot.

Indbruddet er sket mellem tirsdag klokken 23.35-23.50, viser overvågningsbilleder fra stedet.

Døgnrapporten for den 13. oktober

Indbrud i Kirkens Korshærs varmestue

Tirsdag morgen blev et indbrud i Kirkens Korshærs varmestue anmeldt. Indbruddet er sket mellem mandag klokken 16.00 og tirsdag klokken 08.15 i varmestuen i Borgergade.

Tyven har fået adgang til varmestuen via en terrassedør, og der er stjålet en højttaler af mærket Soundboks fra stedet.

Mand på løbehjul kørt ned

En 41-årig mand kom i går kørende ad Bjerrevej syd for Horsens på et løbehjul, da en kvindelig bilist ikke overholdt sin ubetingede vigepligt.

Manden blev ramt af bilen, men kom ikke noget til. Der skete kun mindre materielle skader ved uheldet.

Den kvindelig bilist er 48 år og fra Horsens, mens manden er fra Hornsyld. Uheldet skete tirsdag klokken 15.13 ved Purhøjvej.

Døgnrapporten for den 12. oktober

En 67-årig kvinde overholdt i går ikke sin vigepligt, da hun kom kørende ad Fuglevangsvej i Horsens. Det resulterede i, at hun ramte en bus, der kom kørende ad Sverigesvej.

Både kvinden og buschaufføren er fra Horsens.

Ingen kom noget til ved uheldet, hvor der kun skete materiel skade. Dog blev et TDC-skab, der stod ved krydset, kørt ned.

Hvis nogen har oplevet fejl på tv- eller telefonsignalet, kan det være derfor, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Døgnrapporten for den 9. oktober

En 44-årig mand blev natten til fredag snuppet for spirituskørsel. Han kørte ikke i bil, men derimod på et motoriseret løbehjul ad Lichtenbergsgade i Horsens, da han blev stoppet.

»Det er heller ikke tilladt at køre påvirket på sådan et løbehjul,« konstaterer vagtchef John Skøtt ved Sydøstjyllands Politi.

Episoden skete klokken 00.08 natten til fredag, og manden bor i Horsens.

Den 44-årige blev anholdt og fik taget en blodprøve.

Døgnrapporten for den 7. oktober

Taget på fersk gerning

En mand fra Aarhus blev taget på fersk gerning, da han var ved at begå indbrud i en parkeret bil i Horsens.

Manden blev spottet, da han var i gang med indbruddet, og derefter fanget af politiet. Indbruddet skete klokken 18.44 og manden er 20 år.

Mindreårige butikstyve

To piger på 11 år og 12 år blev taget i butikstyveri i Bilka klokken 17.25 af en butiksvagt. De to piger havde taget parfume, tøj og covers til en værdi af over 600 kr.

Efter de blev stoppet fik den 11-årige pige lettet sit hjerte og erkendte også et tidligere butikstyveri i H&M.

Forældrene og de sociale myndigheder er inddraget i sagen.

Døgnrapporten for den 3. oktober

Hærværk på to biler på samme gade

To biler er i ly af mørket blevet udsat for hærværk på Teglgårdsvej. Begge biler er blevet ridset med en spids genstand. Det drejer sig om en Peugeot 208, der er blevet ridset fra venstre bagskærm og frem mod fordøren. Den anden hærværksramte bil er en Toyota varebil. Det er sket mellem lørdag kl. 16 og søndag kl. 8.

35-årig måtte en tur i detentionen

To personer kom så meget op at toppes ud for natklubben Sölibat i Rædersgade kort efter kl. 3 natten til søndag, at politiet måtte blande sig. Det kostede begge horsensianske mænd – en på 19 år og en på 35 år – en bøde for gadeuorden. Det var ikke muligt for betjentene at få den 35-årige til at falde tilstrækkeligt ned, så han blev anholdt og fik nogle timers afrusning i detentionen.

Uopmærksomhed gav uheld på motorvejen

Lørdag aften var det ved at gå helt galt på E45 ved Horsens. En 26-årig mand fra Esbjerg kørte i sydgående retning i en Peugeot 207, og her kom han ved uopmærksomhed til at påkøre en forankørende Nissan Micra ført af en 30-årig mand med ukendt adresse. Det fik den 30-årige skubbet ud af kurs, og han ender med fronten mod køreretningen. Heldigvis skete der ikke mere, og der skete kun en smule materiel skade ved uheldet.

Døgnrapporten for den 2. oktober

25-årig var sur på politiet

Tidligt lørdag morgen kl. 06.20 blev Horsens Ny Teater udsat for hærværk, da en mand smadrede en rude på bygningen. Derefter råbte han »pansersvin« ud i luften og forlod stedet. Han beskrives som dansk af udseende, cirka 25 år gammel med kort lyst hår. Han var iført sort t-shirt og blå jeans.

På baggrund af beskrivelsen af manden og på baggrund af hans udråb, har politiet en mistænkt, som man traf tidligere på natten. Det er en mand fra Løsning, som kl. 04.15 var i kontakt med en patrulje uden for natklubben Sölibat i Rædersgade. Her blev han sigtet for besiddelse af to gram hash, som også blev konfiskeret fra ham. Han fik også en bøde for at være aggressiv, voldelig og for at modsætte sig anholdelse. Politiet mener, det kan være det, han er blevet vred over.

»Psykopatpoliti« i parkeringskælderen

Fredag aften kort før kl. 23.30 var en større gruppe mennesker forsamlet i en parkeringskælder i Borgergade, og flere af dem diskuterede indbyrdes. En person, en 32-årig mand fra Aarhus, gjorde sig ekstra bemærket ved flere gange at råbe »psykopatpoliti« efter patruljen fra Sydøstjyllands Politi. Det fik han en bøde for. De øvrige personer blev bortvist fra parkeringskælderen.

Ballade i Bilka

En mand og hans kæreste var inde og handle i Bilka omkring kl. 18.15 fredag aften, da en person blev ved med at gå tæt på og provokere. Han skubbede også til kæresten og opfordrede til, at de kunne komme med udenfor for at slås. Politiet fik fat i den provokerende mand, en 53-årig horsensianer, som fik en bøde med sig fra optrinnet.

Døgnrapporten for den 1. oktober

Pølsekogere stjålet

Mellem torsdag og fredag har der været indbrud i en virksomhed på Birkholmvej i Østbirk, oplyser Sydøstjyllands Politi fredag. Politiet fortæller, at der er blevet stjålet fem pølsekogere til en værdi af 40.000 kroner, lige som der også er blevet stjålet »en større mængde« kabler, metaller og skrotbatterier. Ifølge politiet har gerningsmanden desuden også stjålet nogle kontanter.

Politiet forklarer, at gerningsmanden brød ind på virksomheden ved at knuse en rude i en port.

Undersøgte »mistænkeligt forhold«

Torsdag eftermiddag undersøgte politiet et mistænkeligt forhold og spærrede i den forbindelse Hede Nielsens Vej tæt på Fængslet. Afspærringen skyldtes en konfrontation mellem to grupperinger, og politiet efterforsker nu sagen. Sydøstjyllands Politi har fredag ikke yderligere kommentarer.