Hashtag opfordrer til masseopsigelser: Direktør på Regionshospitalet Horsens forudser 0 opsigelser

Sygeplejerske og frontperson for utilfredse sygeplejersker Luca Pristed har sagt op, og han opfordrer alle utilfredse sygeplejersker til at gøre det samme under hashtagget #KollektivOpsigelse.

Han håber, at omkring 1000 sygeplejersker vil sige op.

Men på Regionshospitalet har man endnu ikke fået nogen opsigelser, og det regner man heller ikke med, siger lægefaglig direktør på hospitalet Nils Falk Bjerregaard.

»Vi har