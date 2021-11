Ukendte gerningsmænd ville sætte ild til vaccinationscenter

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Sydøstjyllands Politi efterforsker nu hærværk og forsøg på brandstiftelse på vaccinationscenteret på Fuglevangsvej i Horsens. Det skriver det i en pressemeddelelse.

»Vi ser med alvor på hændelsen og efterforsker nu, hvad der ligger bag,« siger politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi.

I går kom det frem, at en rude var blevet knust i den bygning, som fungerer som vaccinationscenter. I dag lyder det fra politiet, at gerningspersonerne har forsøgt at gøre yderligere skade, da der er spor efter forsøg på ildspåsættelse.

Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen fra medarbejdere i vaccinationscentret, der opdagede hærværket, da de mødte ind på arbejde søndag morgen ved ni-tiden.

»Vaccinationscentre og deres personale har i denne tid en meget vigtig samfundsopgave og det er ikke i orden at skabe bekymring hos hverken personalet, der arbejder der, eller hos borgere, der får udsat deres vigtige vaccination,« siger Carit Andersen. Politiet oplyser, at man straks efter anmeldelsen rykkede til stedet for at starte efterforskningen. Søndagens vaccinationstider blev derfor aflyst.

Sydøstjyllands Politi har gjort brug af kriminalteknikere, hunde og en række andre efterforskningsskridt. Samtidigt er der iværksat tryghedsskabende med øget patruljering ved vaccinationscentre.