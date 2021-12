Halinspektør Jørgen Korshøj kom i byrådet to uger efter murens fald. Han savner særligt én ting fra dengang

Jørgen Korshøj tænker på politik mange af sine vågne timer.

»Når jeg går og fjerner harpiks fra gulvene i hallen, så sniger der sig ofte en tanke eller to ind om det næste udvalgsmøde. Det er nok svært for mig sådan lige at lægge det fra mig,« siger halinspektøren fra Brædstrup.

I dag er det ham, som står for at konstituere det nye byråd.

»Det er sådan en lille sjov rituel ting, men det er jo ikke sådan, jeg har hele scenen for mig selv. Så sna