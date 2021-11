Forening efterlyser udsatte familier til julefest: »Nu krydser vi bare fingre«

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Der er under en måned til juleaften, og også julehygge og julemiddage nærmer sig.

Men for udsatte familier kan julen være en svær tid, fordi de ikke har ressourcer til at holde juleaften. Derfor inviterer Din, min og vores jul Horsens udsatte børnefamilier i byen til julefest på FÆNGSLET den 24. december.

»Alle fortjener en god jul, og vi vil rigtig gerne gøre en forskel for de her familier. Der er simpelthen ikke noget mere værdifuldt end at se, hvor glade både børnene og de voksne bliver,« siger Ole Skovbo, der er bestyrelsesformand i Din, min og vores jul Horsens.

Det er ottende gang, at den velgørende forening med Ole Skovbo i spidsen giver børnefamilier i Horsens en juleoplevelse med alt, hvad der hører til. Nu mangler de bare hovedpersonerne - nemlig familierne.

»Vi står med åbne arme og tager imod tilmeldinger. Vi har plads til 30 børnefamilier, og vi tager både imod gæster, der ikke har råd til at holde jul selv, eller som ellers skal sidde alene juleaften,« siger han.

Julefest med alt, hvad julehjertet begærer – måske

Mens flere virksomheder i disse dage er begyndt af aflyse deres julefrokoster pga. stigende smittetryk i hele landet, så er den dog også en ubekendt faktor for foreningens julefest.

I 2020 måtte man aflyste festen under en uge inden juleaften pga. coronasmitte, og i år kan smitten også risikere at få indflydelse på festen.

»Den 10. december undersøger vi, hvad restriktionerne er, og så kontakter vi social- og indenrigsministeriet. I fællesskab besluttede vi sidste år at aflyse. Nu krydser vi bare fingre for, at det kan lade sig gøre i år,« siger Ole Skovbo.

Det vil kræve coronapas at komme med til festen. Skulle festen ske at blive aflyst, så har Ole Skovbo også en plan B, som indtil videre er hemmelig.

Gaver og mad til festen er doneret af lokale virksomheder, og omkring 20 frivillige sørger for, at familierne får en hyggelig juledag. Privatpersoner kan også give et økonomisk bidrag.

Ønsker man at vide mere eller vil man gerne tilmelde sig, kan man gøre det via foreningens Facebook-side.

Der er tilmeldingsfrist til julefesten den 10. december, og foreningen har endnu aldrig oplevet, at der ikke var flere ledige pladser.