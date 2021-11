Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Det kan få »ansættelsesretlige konsekvenser,« hvis en kommunalt ansat i Horsens efter den 1. december nægter at fremvise et coronapas, hvis medarbejderen bliver bedt om det.

Det står klart, efter at Horsens Kommune torsdag på et ekstraordinært møde har besluttet at indføre et krav om, at de kommunalt ansatte skal kunne vise et gyldigt coronapas, når de er på arbejde.

Beslutningen kommer, efter at Folketinget torsdag har indført en ny lov, der giver virksomheder mulighed for at kræve coronapas.

»Den lov, der er vedtaget, giver også mulighed for, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser. Men vi vil selvfølgelig starte med en dialog med de pågældende for at være nysgerrige på, hvorfor man ikke vil vise et coronapas. Og så vil det være helt op til den konkrete situation, hvilke konsekvenser det vil få,« siger kommunaldirektør i Horsens Charlotte Lyrskov til JP Horsens.

Kravet kommer til at gælde tusindvis af ansatte, og ifølge Charlotte Lyrskov bliver der ikke forskel på, om der er tale om en vikar eller en fastansat.

Sidste år var der over 6.000 ansatte i Horsens Kommune.

»Det gælder for alle, og det er uanset, om du er fuldtidsansat, deltidsansat eller kommer ind som vikar,« siger hun.

Hvordan kommer det til at fungere lavpraktisk - skal medarbejdere vise et coronapas for at kunne møde op?

»Nej, det bliver stikprøvevis. Det bliver ikke sådan noget med, at man ikke kan komme ind på sin arbejdsplads uden at vise et coronapas. Der vil helt sikkert være nogle ledere, som har en god fornemmelse af, om medarbejdere er vaccineret, og så behøver man jo ikke vise coronapas. Andre er måske lidt mere usikker og vælger at tage nogle ud til stikprøve engang imellem,« siger hun.

De seneste uger er smittetallene steget i store dele af landet, og det er den udvikling, som Horsens Kommune tager konsekvensen af.

»Vi har også set en stigende smittekurve (i Horsens, red.) og rigtig høje tal dag for dag. Vi har oplevet, at sogne har nået grænserne for, at man skal begynde at overveje forskellige tiltag. Så det har selvfølgelig også en betydning,« siger kommunaldirektøren.

Hun tilføjer, at der i flere sogne allerede er blevet indført flere tiltag som en konsekvens af smittespredningen.

Det drejer sig bl.a. om, at skoleklasser »skal undervises for sig,« og at man i sognene »overvejer de sociale aktiviteter for børnene.«

»Vi har jo ansvaret for rigtig mange borgere, og vi har også set de gode eksempler fra de statslige arbejdspladser og regionerne, som også har valgt at gå med krav med coronapas. Det er det, vi læner os op ad,« siger Charlotte Lyrskov om det nye krav.