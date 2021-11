Tre sogne i Horsens ligger lige nu over grænseværdien for særligt forebyggende indsatser.

Det står klart torsdag, hvor Tolstrup med sine i alt 2619 indbyggere især skiller sig ud.

Incidenstallet er oppe på 1680,03 med en positivprocent på 6,28. Tidligere på ugen lå positivprocenten under fem.

I Vær og Hansted er der også lige nu anbefalinger om særlige smitteforbyggende indsatser.

Horsens er som kommune stadig under grænseværdien på 400. Men der skal ikke meget til at sende kommunen over.

Det seneste incidenstal ligger på 381,8 baseret på 359 Covid-19 tilfælde i den seneste uge.

Få overblikket herunder.

