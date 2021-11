Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Efter et ekstraordinært møde torsdag formiddag tager Horsens Kommune nu konsekvensen af flere uger med stigende coronasmitte.

Den øverste direktion i kommunen har besluttet at indføre et krav om, at alle medarbejdere i Horsens Kommune skal kunne fremvise et gyldigt coronapas fra den 1. december.

Det sker et døgn efter, at det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag, at regeringen gerne vil have en udvidet brug af coronapas på