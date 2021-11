Anklaget for at tæske 20-årig til døde: Fire mænd skal for retten i februar

Tobias Jødal blev fundet stærkt tilredt i et bagagerum af politiet den 11. maj på Nørretorv i Horsens.

I timerne efter forsøgte politi og redningsfolk at redde den 20-årige fra døden, men han blev erklæret hjernedød som følge af flere hjerneblødninger samme nat.

En uge efter døde Tobias Jødal på Aarhus Universitetshospital.

Men hvad skete der helt præcist i timerne op til, at politiet fandt Tobias Jødal i bagagerummet?

Det skal et nævneting tage stilling til i februar 2022.

»Anklageskriftet er nu klar. De fire tiltalte er sigtet for vold med døden til følge. Sagen skal for retten i februar, og sagen er berammet til 6 dage,« oplyser specialanklager hos Sydøstjyllands Politi Anna Holm Christensen til JP Horsens.

Hun kan endnu ikke oplyse flere detaljer i sagen, da retten endnu ikke har fremvist anklageskriftet for de fire tiltalte.

Ifølge specialanklageren nægter alle de fire tiltalte sig skyldige i sagen.

De tiltalte blev allerede anholdt samme nat og dagene efter. Siden har de været varetægtsfængslet, og det kommer de til lidt endnu, fortæller Anna Holm Christensen.

»Retten har besluttet, at de fire mænd skal sidde varetægtsfængslet, indtil dommen falder i februar,« siger hun.

Blev overfaldet i sølvgade

Ved et grundlovsforhør kom det frem, at Sydøstjyllands Politi vurderer, at Tobias Jødal blev overfaldet 11. maj i Sølvgade i Horsens.

Her blev han angiveligt slået flere gange i ansigtet og sprøjtet med en peberspray, inden overfaldsmændene - ifølge politiet - puttede den bevidstløse 20-årige ned i bagagerummet i en bil.

Få minutter senere kørte de galt i bilen på Nørretorv i Horsens, og overfaldsmændene flygtede fra stedet til fods.

Det har Horsens Folkeblad beskrevet på baggrund af et grundlovsforhør i maj.

Mediet har desuden beskrevet, at Sydøstjyllands Politi tidligere har oplyst til dem, at »efterforskningen peger på, at motivet til voldsepisoden omhandler et opgør i kriminelle kredse.«

De fire er mellem 21 til 29 år og fra Vejle. Alle tiltalte nægter sig skyldige.

Stor bevågenhed

Tobias Jødals tragiske død har vakt stor opmærksomhed i Horsens by, hvor 300 personer samledes til en mindehøjtidelighed på Nørretorv.

Her blev der opsat en sten, hvor venner og bekendte havde skrevet »Altid savnet«, »Hvil i fred« samt« »Vi elsker dig« »Tub« med hjerter tegnet omkring. Omkring stenen var der lys og blomster til minde om Tobias Jødal.

Og da Horsens Kommune valgte at rense stenen for påtegninger i august måned, vakte det ifølge B.T. stor furore blandt flere af byens borgere.

»Det synes jeg ikke, at man kan gøre som kommune. Lad dog os, der har brug for at mindes ham, have den i fred,« sagde Katja Holgersen fra Horsens til B.T.

Hvordan sagen ender vil vise sig i februar, men de fire mænd fra Vejle risikerer op til 10 års fængsel, hvis de dømmes for vold med døden til følge.