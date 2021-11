30/11/2021 KL. 06:00

Horsens Kommune havde nær igangsat nedlukningsplan på baggrund af forkerte tal

»Vi har jo altid troet, at der kun var ét sæt data,« siger Horsens Kommunes sundhedsdirektør, efter han for få uger siden var tæt på at sætte gang i en nedlukningsplan på baggrund af forkerte tal.