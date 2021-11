Anne-Marie Rindom om nyvunden kendisfaktor: »Det er godt for sejlsporten«

Det går godt for Anne-Marie Rindom.

Forruden den guldmedalje, hun i sommer kunne svinge om halsen ved OL i Tokyo, er hun netop blevet nomineret til den fornemme internationale pris World Sailor of the Year og årets danske sportsnavn.

»Det er jo en af de største præstationer i Danmark at være nomineret til årets sportsnavn. Jeg er rigtig, rigtig glad for at være nomineret og få anerkendelsen, for det er noget, som jeg har trænet for i rigtig mange år, så det a