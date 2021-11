Fængslet melder om et rekordstort antal af besøgende til julemarkedet.

Markedet fandt sted 12.-14 november og 19.-21 november, og på de seks dage lagde 24.000 mennesker vejen forbi Fængslet i Horsens.

Det skriver Fængslet i en pressemeddelelse.

I år var julemarkedet større end tidligere, da Fængslet har valgt at tage den nye konferencesal Vestsalen i brug.

»Det, at vi nu kan benytte den nybyggede Vestsalen, er et stort plus for julemarkedet. Vi har rykket nogle af standene ind i salen, hvilket betyder, at der i år var bedre plads imellem standene og større gangareal for de besøgende,« siger eventansvarlig i Fængslet Nana Renée Andersen.

»Vi havde i år også mulighed for at etablere et stort spiseområde i Vestsalen. Det betød, at vi ikke var så afhængige af vejret, som vi har været tidligere, da folk havde mulighed for at søge mere indendørs,« uddyber hun.

Selvom julemarkedet er slut, er der stadigvæk mulighed for at at komme i julestemning i resten af november og december i Fængslet.

Fængselsmuseet har pyntet op til jul med juletræer og julestjerner, som er lavet af indsatte i det nye fængsel på Enner Mark og i Aabenraa Arrest. På juletræerne hænger der desuden julefortællinger fra fængsler og arresthuse i Danmark.