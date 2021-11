Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Der bliver sprittet af mellem kunderne. Alle overflader tørres af. Der er blevet sat UV-lys op.

Frisøren Tina Kirkegaard, der har tre saloner under navnet Park by Tina K og Sascha, gør hvad hun kan for at gøre sine saloner sikre for både sine kunder og sine ansatte.

Men lige nu er kunderne begyndt at aflyse deres frisørtider. Andre booker overhovedet ikke en tid.

»I dag har faktisk været okay, men i sidste uge havde v