Danish Crown har tirsdag præsenteret sit nye årsregnskab og trods corona og prisfald på grisekød, er det et meget stærkt et af slagsen.

I en pressemeddelelse oplyser Danish Crown nemlig, at overskuddet i koncernen for første gang har passeret 2,2 mia. kr.

Koncernen skriver i pressemeddelelsen, at der ligger flere års arbejde bag rekordresultatet, og at der er blevet arbejdet målrettet på at styrke koncernens positioner på hjemmemarkederne i Nordeuropa. Danish Crown har satset globalt på kategorierne bacon, pizza-toppings og konserves samt investeret i DAT-Schaub, der nu er en af verdens største tarm-producenter.

Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown, kalder regnskabet »virkelig godt«.

»Jeg kan med tilfredshed konstatere, at vi nåede vores målsætning i vores nu leverede 4WD-strategi. Det viser robusthed, at vi lykkedes i det forløbne år. Medarbejderne har leveret en exceptionel indsats. Alle har løst deres opgaver, taget hjemmearbejde og titusindvis af hurtigtest på vores fabrikker i stiv arm. Samtidig har vi haft en fast hånd på roret og holdt kursen, selv om vi i perioder var delvist afskåret fra at eksportere til Kina, og salget til cafeer, restauranter og kantiner har været hårdt ramt af covid-19. Det er en præstation, vi kan være stolte af,« siger Jais Valeur i pressemeddelelsen.

Momentum

Selvom koncernen sætter rekord for overskuddet, er den samlede omsætning faldet med 4,1 pct. til over 58,2 mia. kr. Det skyldes ifølge Danish Crown massive fald i verdensmarkedspriserne på grisekød hen over sommeren. Omvendt sted priserne på okse- og kalvekød, og lige nu er der fremgang i salget både i detailleddet og til restauranter og foodservice, og samtidig bidrager både slagteriaktiviteterne i Tyskland og Scan-Hide, der forarbejder kreaturhuder til læderindustrien, med en flot indtjening.

»Der er momentum i forretningen lige nu, og vi har en stærk plan og strategi for fremtiden,« siger Jais Valeur i pressemeddelelsen.

I juni præsenterede Danish Crown sin strategi for de kommende fem år. Den har fået navnet Feeding the Future og flytter koncernens helt grundlæggende fokus fra volumen til værdiskabelse, hvor bæredygtighed er omdrejningspunktet for den fremtidige udvikling. Danish Crown har et overordnet mål om at halvere sin CO2-udledning i 2030.

»I Danish Crown er vi helt bevidste om, at kødproduktion er en del af klimaudfordringen. Derfor er målet med vores nye strategi at tage det arbejde, vi startede med 4WD-strategien, til et nyt niveau. Vores økonomiske målsætning er uændret, og med bæredygtighed som katalysator er det vores klare mål at løfte værdien af de råvarer, vi får tilført fra vores danske ejere, så de bliver i stand til kontinuerligt at investere i at nedbringe klimaaftrykket fra deres bedrifter,« lyder det fra Jais Valeur.

Regnskabet skal godkendes på Danish Crowns ordinære repræsentantskabsmøde den 30. november.