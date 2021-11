Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Et stort byggeprojekt er på vej i Horsens Kommune.

For anden gang på under halvandet år sælger kommunen nu flere hundredetusinde kvm. jord til en virksomhed, der har planer om at udvikle et stort område til erhvervsbrug.

I juli sidste år var det logistikkæmpen DSV, der købte 500.000 kvm. jord af Horsens Kommune til opførelsen af et nyt logistikcenter til ca. 2 mia. kr.

Denne gang er det en lokal erhvervsmand, der har ha