Køleskoler er frustrerede: »Man skal næsten være lige så heldig som at vinde i lotto for at komme til køreprøve«

»Man skal næsten være lige så heldig som at vinde i lotto for at komme til køreprøve,« siger Gitte Holm, der ejer køreskolen Centrum Køreskolen i Smedegade.

Ventetiden på køreprøver skønnes ifølge Dansk Kørelærer-Union (DKU) at være 2-4 måneder. Færdselsstyrelsen planlægger derfor frem mod marts 2022 at afholde over 60.000 teori- og køreprøver.

Og det falder på et tørt sted.

»Vi har store problemer med, at dem der er i gang ikke kan blive færdig,