De »grimme« insekter må godt komme med: Discountkæde vil redde sommerfuglene

Hvis du vil vide mere om Horsens Lær os at kende – her er JP Horsens’ mission.

Fuld adgang til al journalistik – bliv abonnent nu.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Horsens.

Nældens takvinge, dagpåfugleøje, citronsommerfugl, kålsommerfugl, blåfugl og admiral. Der er mange sommerfuglearter på vingerne i Danmark. Der bliver bare færre og færre sommerfugle.

Derfor har discountkæden Rema 1000 annonceret, at man i denne uge går i gang med at forvilde 80.000 kvadratmeter af virksomhedens areal ved Horsens for at hjælpe sommerfuglebestanden.

Samtidig vil kæden fremover i forretningerne sælge fle