De seneste fire år har Paw Amdisen haft en plads i byrådet i Horsens Kommune, og det er også hans navn, der de seneste uger har stået på listerne over spidskandidaterne til kommunalvalget.

Men selvom Paw Amdisen var Socialistisk Folkepartis spidskandidat, er hans tid i byrådet foreløbigt over.

Da den nuværende borgmester Peter Sørensen natten til onsdag læste navnene op på de byrådspolitikere, der får en plads i byrådet de kommende fire år, blev Paw Amdisens navn ikke nævnt.

I stedet nævnte han navnet på SF’eren Pernille Holm, der har taget den ene plads, som partiet har sikret sig efter det netop overståede kommunalvalg. Her har SF fået 5,5 pct. af stemmer - i alt 2.556 stemmer - og er gået 1,6 procentpoint frem.

Men det rækker altså kun til ét mandat, og det koster Paw Amdisens plads i byrådet.

»Først og fremmest er jeg glad for, at vi er gået frem, og at SF har styrket sit mandat i byrådet. Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg ikke genvinder mit eget mandat. Men det er jo sådan, det er,« siger Paw Amdisen.

Peter Sørensen understregede natten til onsdag, at de personlige stemmetal i flere tilfælde ligger så tæt, at det kommer til at kræve ikke bare én, men flere fintællinger i løbet af onsdag.

Men det får ikke Paw Amdisens håb op.

»Jeg har en indikation af, at det er ikke tæt på. Det er ikke få (stemmer, red.) Jeg tror ikke, at en fintælling ændrer på det,« siger han.

Han lægger over for JP Horsens ikke skjul på, at han er berørt over at miste sin plads i byrådet.

»Nu har jeg lige brugt rigtig lang tid på en valgkamp efter fire år, hvor man synes, at man har gjort et godt stykke arbejde. Og så er det selvfølgelig skuffende,« siger han.