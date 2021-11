Byrådets eneste lokalliste er på vej ud: »Det slutter ikke her«

Byrådet i Horsens bliver i de kommende fire år uden indflydelse fra Anni Jakobsen og hendes lokalliste Miljølisten Horsens. Det er konklusionen med 94 pct. talt op. Listen har fået 236 af de optalte stemmer.

Selv er hun dog fortrøstningsfuld.

»Det er jo helt fantastisk i forhold til sidst, hvor Miljølisten Horsens ikke fik nogen stemmer,« konstaterer Anni Jakobsen med underspillet humor og reference til, at listen slet ikke eksisterede dengang.

Anni Jakobsen blev i 2017 valgt ind som medlem af Dansk Folkeparti, som hun sidste år forlod.

»Det kunne være gået meget værre, og jeg er faktisk lidt glad for, at der er nogle, der tør stemme på en lille lokalliste i stedet for at spille sikkert og stemme på de store partier,« siger hun.

»Jeg vidste jo ikke, om jeg var den eneste med de tanker, jeg har. Det ved jeg nu, at jeg ikke er. Selvom det virker mærkeligt, er jeg glad for mine 0,6 pct.«

»Det slutter ikke her«

Da Anni Jakobsen i 2017 blev valgt ind for Dansk Folkeparti, fik hun 210 personlige stemmer. Med 94 pct. talt op, har hun overgået det tal og ligger på 236 stemmer. Det faktum alene vækker også glæde hos det snart forhenværende byrådsmedlem.

»Da jeg forlod partiet var afskedssalutten jo, at jeg kun fik mine personlige stemmer, fordi jeg var medlem af Dansk Folkeparti. Det her viser, at det ikke var sådan,« siger hun.

Selv om Miljølisten Horsens ikke bliver repræsenteret i byrådet i de næste fire år, er kampen for naturen og beskyttelsen af drikkevandet ikke slut.

»Nu er der fire år til næste valg, og alt efter hvordan det ser ud efter i aften, kan der jo være endnu mere arbejde for mig. Man skal passe på med at love ting, men det slutter ikke her. Det kan jeg mærke,« siger Anni Jakobsen.